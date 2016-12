Allerta maltempo, rischio nubifragi al Nord

Poi tra mercoledì e venerdì prevalenza di tempo bello e temperature decisamente miti per il temporaneo ritorno dell’alta pressione.



Quindi oggi nubi in tutta Italia. Al mattino piogge su Alpi, Lombardia, Levante Ligure, Triveneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Isole, anche forti specie su zone alpine, Toscana e Sardegna.



Al pomeriggio pioverà su quasi tutto il Centronord a eccezione dell’estremo Nordovest e delle coste del Medio Adriatico, e più giù piogge anche su Campania e Isole. Rischio nubifragi su Alta Lombardia, Triveneto, Toscana, Lazio e Campania.



In serata ancora piogge su Lombardia, Triveneto, gran parte del Centro (a eccezione delle coste adriatiche), Gargano, Campania, Calabria e Sicilia. Neve sulle Alpi Centro-Orientali oltre 1200 metri. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centronord e Isole.



Ventoso, per lo più per venti di Libeccio, Scirocco e Maestrale. Sul mar Ligure e sul Tirreno si segnalano già raffiche tra i 50 e i 60 km-h, ma l’intensità è destinata ad aumentare.



Oggi si prevedono accumuli di pioggia tra i 40 e i 100 mm in Triveneto e tra i 30 e i 70 mm sulle regioni tirreniche, ma localmente potrebbero esserci punte superiori. Si segnalano temporali forti in Sicilia, soprattutto nelle ore serali.



Martedì ancora nubi quasi ovunque, ma con qualche sprazzo di sole, specie al Centronord: ancora piogge nel corso del giorno su Triveneto, Romagna, zone interne del Centro ed estreme regioni meridionali, anche di forte intensità in Puglia e Calabria. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo in gran parte del Centrosud.



Da mercoledì nuova rimonta dell’alta pressione nordafricana che riporta temperature quasi estive al Centrosud. Martedì, invece, temperature minime in calo al Nord, ovunque al di sotto dei 10 gradi. In particolare si segnalano 4 gradi a Torino, 5 gradi ad Aosta, 9 gradi a Milano. Le massime saranno in lieve rialzo, ma comunque sotto i 20 gradi.



ALTA MAREA A VENEZIA

Oggi prevista acqua alta a Venezia. Alle 11 si toccherà il picco di 110 cm, con ingresso dell’acqua anche in piazza San Marco. Si segnalano Lievi disagi fino alle 13-13.30 poi nel pomeriggio situazione normale. La superficie allagata sarà pari al 12% della città. Percorsi su passerelle garantiti.



NEVE

Torna la neve sulle Alpi centro-orientali. Già da questo pomeriggio previste nevicate anche a 1200 metri. La quota neve è lievemente inferiore a quella media del mese di ottobre.