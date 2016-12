23:28 Roma, chiuso sottovia tangenziale Est

La Protezione civile di Roma ha effettuato fino alle 22.30 150 interventi, risolto 49 allagamenti e messo in sicurezza 59 alberi. Tra le situazioni più critiche la chiusura del sottovia Lanciani, sulla nuova tangenziale Est, e il crollo della copertura di un edificio di 5 piani nel XVI municipio, senza alcun ferito.

22:41 Migliora la situazione nella Capitale

Dopo un'intensificazione nell'ultima ora, con forti piogge sulla Tiburtina, la situazione nella Capitale sembra migliorare. Da qualche minuto le precipitazione stanno dando tregua. L'allerta della Protezione Civile prevedeva i fenomeni più violenti fino alle 23.

21:54 Roma, le piogge non danno tregua

Forti raffiche di vento in tutta la parte sud orientale di Roma, fino a 70km/ora e piogge torrenziali a Ostia, Infernetto e Tiburtina oltre a piccoli allagamenti a San Giovanni e nel IX municipio. E' questa la situazione nella Capitale, dove le piogge non accennano a diminuire.

21:16 Alberi caduti e allagamenti nella Capitale

La pioggia annunciata e temuta sta cadendo intensa su Roma, accompagnata da temporali e forte vento in diverse zone della città. Le prime avvisaglie del ciclone Cleopatra hanno provocato cadute di alberi e alcuni allagamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Qualche disagio per il traffico, con lievi ritardi di alcune linee di autobus e tram.

20:35 Tromba d'aria a Ponte Milvio

Una violenta perturbazione accompagnata da forte vento si è abbattuta poco dopo le 20 nella zona di Ponte Milvio.

16:07 Domani scuole chiuse nel Napoletano

Domani scuole chiuse in sei comuni del Napoletano (Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia) a causa del maltempo. Lo ha reso noto il presidente dell'Anci campano, Vincenzo Cuomo. "I sindaci dei suddetti comuni hanno convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) per fronteggiare le avverse condizioni meteo preannunciate da organi di informazione e dalla sala regionale della Protezione Civile. I comuni hanno deciso la chiusura delle scuole per la giornata di domani. E' da apprezzare e sottolineare - aggiunge Cuomo - che è scattato uno spontaneo coordinamento da parte dei sindaci dei comuni costieri per armonizzare le decisioni da assumere e diffondere alla popolazione".

15:14 Roma, picco perturbazione tra le 20 e le 23

Nella Capitale la perturbazione raggiungerà il picco tra le 20 e le 23. Lo ha detto il direttore della Protezione civile di Roma, Tommaso Profeta. "La perturbazione si protrarrà fino alle prime ore di questa notte", ha precisato Profeta.

12:04 Gabrielli: "Nelle prossime ore la Campania sarà più colpita"

La perturbazione che sta interessando l'Italia ha raggiunto già il Nord e, secondo le previsioni, si sposterà verso le regioni della dorsale tirrenica, toccando in particolare Campania e Sicilia occidentale. A confermarlo è stato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, spiegando che nella giornata di oggi "si sono verificate forti piogge al Nord: Liguria, alto Piemonte, Lombardia e Friuli". Pochi i danni al momento, "solo qualche smottamento e piccole frane", ha concluso il capo della Protezione Civile.

11:52 Gabrielli: "Temporali meno intensi del previsto"

I temporali che nelle prossime ore colpiranno Roma saranno meno intensi di quanto previsto, "anche se bisogna comunque prestare la massima attenzione". Lo ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, al termine del Comitato operativo dedicato al maltempo. "Il picco di rischio nella Capitale - ha aggiunto Gabrielli - sarà nel tardo pomeriggio".

10:52 Riunito il comitato della Protezione civile

E' in corso una riunione del Comitato operativo convocato dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per affrontare la prima intensa perturbazione autunnale. Insieme a Gabrielli, nella sede del Dipartimento, sono riuniti i rappresentanti di Forze armate, Soccorso pubblico, enti locali, istituti di ricerca, aziende di pubblica utilità e compagnie di telecomunicazione. L'obiettivo è quello di predisporre misure di prevenzione per eventuali emergenze.

10:24 In fila per i sacchi di sabbia all'Infernetto

Decine di persone sono in fila da questa mattina all'alba nel punto allestito dalla Protezione Civile all'Infernetto, quartiere a sud di Roma, per ricevere i sacchi di sabbia messi a disposizione dalla Protezione Civile. ''Il camion sta arrivando ma temiamo possano esserci scene di assalto alla diligenza come è già avvenuto ieri'', dice un agente della polizia municipale sul posto.

10:16 Traffico in tilt a Roma

Ha cominciato a piovere nella Capitale, dopo l'allerta maltempo lanciato dalla Protezione civile. Al momento le precipitazioni sono più abbondanti in zona Aurelia Antica, dove si registrano anche forti problemi per la circolazione. Le precipitazioni più abbondanti sono attese comunque nella serata di oggi e nella giornata di domani.

10:02 Allagamenti nel Salernitano

Sull'intero territorio della provincia di Salerno notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco a causa delle cattive condizioni atmosferiche. Una sessantina gli interventi posti in essere dai caschi rossi chiamati in causa soprattutto per allagamenti di garage e di scantinati. Le situazioni più gravi si sono registrate nei comuni di Capaccio, Agropoli e Sapri.

09:39 Maltempo in Sardegna fino a domani

Durerà fino a domattina l'allerta meteo diffuso ieri sera dalla direzione regionale della Protezione civile della Sardegna. L'avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico riguarda i bacini del Logudoro, Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischilappiu, del Tirso e Gallura. Sono previste piogge e temporali anche di forte intensita' con venti provenienti da ovest.

09:37 Allerta maltempo nel Fiorentino

La regione Toscana ha emesso un'allerta meteo valida per tutta la giornata di oggi. Dalla tarda mattinata, sono previste piogge diffuse su tutto il territorio della provincia di Firenze. E' quanto si legge in una nota della protezione civile della Provincia di Firenze. Localmente potranno verificarsi temporali di forte intensità con cumulati molto abbondanti. Questi eventi - si legge ancora nella nota - potranno localmente essere associati a colpi di vento e grandinate.

Ultimo aggiornamento 23:28