Bimbo conteso, la polemica non ha fine

11:07

- Premesso: il video del "ratto" del bambino di Padova è agghiacciante. Urla e violenza non devono appartenere all'esistenza di un ragazzino di 10 anni che a quell'età deve pensare solo a giocare e crescere. Detto questo adesso si può allargare il discorso: come si è arrivati a una situazione del genere? E' chiaro che si tratta di un caso estremo: fortunamente non tutti i minori tolti dagli assistenti sociali a famiglie in bilico vengono trattati in quel modo.