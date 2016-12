Ascoli, il preside di un instituto tecnico rimette nell'aula magna un ritratto del Duce: è polemica

Anpi, Cgil e Pd contrari

Ma la Cgil si unisce all'Associazione partigiani nel chiedere a gran voce che la tavola (divisa in due parti) venga spostata altrove. Il sindacato si dice "stupito" che tutto ciò avvenga in una scuola pubblica, "dove non manca certo la capacità di valutare la portata simbolica di quella raffigurazione e il contrasto con i valori contenuti nella Costituzione repubblicana e antifascista".

Il capogruppo comunale del Pd Stefano Corradetti chiede alla Provincia ("decorata con medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana") e al sindaco di intervenire sul preside e sull'Ufficio scolastico regionale per "l'immediata rimozione dell'opera". In questa vicenda, osserva, "non c'e' niente di artistico ne' di culturale: se si ritrovasse il fascio littorio che campeggiava sulla torre della scuola il preside lo rimetterebbe al suo posto? La scuola pubblica di una Repubblica democratica non può in alcun modo riproporre simboli della propaganda fascista", di una dittatura "contraria ai principi della Costituzione".