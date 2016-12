Meteo, in arrivo giornate autunnali

foto Meteo.it Correlati In arrivo giornate autunnali

Fine settimana dal sapore decisamente autunnale. Due giorni caratterizzati da cielo per lo più nuvoloso. Il weekend si concluderà con un peggioramento, al Nordovest e sulle regioni tirreniche per l'arrivo della perturbazione numero quattro di ottobre, che avrà i suoi massimi effetti tra lunedì e martedì.

All'inizio della prossima settimana le piogge e i temporali saranno infatti particolarmente forti a causa dello scontro, proprio sul nostro Paese, tra fresche correnti nord-atlantiche e aria più calda e umida proveniente dal Nord Africa, scontro che creerà un profondo vortice ciclonico, denominato "Cleopatra".



Previsioni per oggi

Oggi, fino a metà giornata, assisteremo a una generale tregua nelle piogge, soprattutto al Centrosud. In mattinata qualche banco di nebbia in Emilia Romagna e nelle valli del Centro, cielo coperto al Nord, schiarite sul versante adriatico e al Sud. Nel corso del pomeriggio alcune piogge su Alpi, Prealpi, Ponente ligure; isolate precipitazioni tra Lazio e Campania, qualche temporale sulla Sicilia. Tra la sera e la notte piogge e rovesci in gran parte del Nord, su regioni tirreniche (anche forti tra Liguria e Toscana) e Puglia per l’arrivo della perturbazione n. 4 di ottobre.



Lunedì e martedì allerta maltempo su tutto il Paese

Lunedì vivremo una nuova, intensa fase di maltempo a causa della perturbazione n. 4 di ottobre. Dal Nord Atlantico arriverà infatti aria decisamente più fresca, che andrà a scontrarsi con l'aria più calda, accompagnata da venti di Scirocco, proveniente dal Nord Africa. Si creerà così un profondo vortice ciclonico, denominato da alcune agenzie di stampa "Cleopatra". Questo nuovo sistema nuvoloso risulterà particolarmente intenso poiché acquisterà forza da un Mar Mediterraneo carico dell’energia accumulata nei mesi estivi e le cui temperature risultano più elevate rispetto alla norma proprio a causa dell’estate 2012 particolarmente rovente.



Tra lunedì e martedì la perturbazione n. 4 investirà un po' tutto il Paese, ma le piogge e i temporali saranno particolarmente intensi al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sicilia; in queste regioni potranno anche verificarsi alcuni nubifragi.



Lunedì diminuiscono le temperature al Centronord

Le temperature massime lunedì al Centronord risentiranno della perturbazione n.4 di ottobre, perdendo qualche grado, soprattutto al Nordovest e sulle regioni tirreniche. In particolare, ad Aosta si passerà dai 18 gradi di oggi ai 14 di lunedì, a Genova da 20 gradi a 18, a Torino da 19 gradi a 17 gradi, a Bergamo da 17 gradi a 15 gradi, a Pisa da 21 gradi a 19, a Roma da 23 gradi a 22 gradi.



Leggero aumento termico invece al Sud grazie ai venti di Scirocco. A Brindisi, per esempio, passeremo dai 24 gradi di oggi a 26 gradi, a Catanzaro addirittura da 23 gradi a 27 gradi, a Reggio Calabria da 25 gradi a 27 gradi, a Catania da 28 gradi arriveremo a 30 gradi.