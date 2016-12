Maxi sequestro di conserve alimentari nocive

foto Ap/Lapresse 08:51 - Quasi 4mila tonnellate di conserve alimentari, per un valore di circa 4 milioni di euro, sono state sequestrate dai Nas nell'ambito di controlli a tappeto sul territorio nazionale nelle aziende di produzione e distribuzione del settore. Si tratta, precisa un comunicato, di "prodotti irregolari e potenzialmente pericolosi per la salute". Circa 300 le ispezioni: irregolarità nel 25% delle strutture controllate, segnalate alle autorità 70 persone. - Quasi 4mila tonnellate di conserve alimentari, per un valore di circa 4 milioni di euro, sono state sequestrate dai Nas nell'ambito di controlli a tappeto sul territorio nazionale nelle aziende di produzione e distribuzione del settore. Si tratta, precisa un comunicato, di "prodotti irregolari e potenzialmente pericolosi per la salute". Circa 300 le ispezioni: irregolarità nel 25% delle strutture controllate, segnalate alle autorità 70 persone.

Roma, pomodori alla mercè degli insetti

In particolare, i Nas di Roma, prosegue il comunicato, hanno individuato, nella zona est della capitale, "un opificio in pessime condizioni igienico sanitarie, i cui locali adibiti a laboratorio e a deposito di alimenti, erano caratterizzati da pavimentazione sconnessa, presenza di sporco diffuso, mancanza di protezioni contro l'intrusione di roditori e insetti.



In un piazzale esterno alla struttura, assolutamente non idoneo per la conservazione di alimenti e privo di copertura, erano stoccati fusti in plastica contenenti materie prime vegetali (pomodori, melanzane, olive, etc.) e un tank contenente olio di semi. Tali prodotti, quasi tutti privi di indicazioni tali da individuarne la provenienza, esposti alla luce del sole e agli animali ed insetti, sarebbero stati utilizzati dalla ditta per produrre conserve in confezioni destinate direttamente al consumatore laziale. Molti dei fusti presentavano formazioni di muffe a diretto contatto con i vegetali".



Foggia, ortaggi in salamoia invasi dai parassiti

Nella provincia di Foggia è stato "accertato che un'azienda svolgeva la propria attività in modo del tutto abusivo. Al suo interno i militari hanno rinvenuto 160 fusti di vegetali in salamoia prodotti dalla ditta, che stavano per essere inviati presso altre aziende del settore nonostante fossero evidentemente conservati in maniera non idonea ed invasi da parassiti".



A Napoli muffe, parassiti e moscerini

I Nas di Napoli, poi, hanno individuato in un cortile esterno ad un'azienda di produzione decine di fusti in plastica con semilavorato di pesche (scarto della produzione aziendale di frutta sciroppata) destinato alla preparazione di succhi di frutta, che all'esame dei militari sono risultati invasi da muffe, moscerini e parassiti.



A Perugia topi morti e a Bologna prodotti scaduti da due anni

Nella provincia di Perugia, i Nas, con la Asl, ha sequestrato una ditta all'interno della quale fra l'altro sono stati trovati insetti, escrementi animali e un roditore morto. Ed ancora. In un'azienda della provincia di Bologna, specializzata nella lavorazione di frutta in genere, hanno sottoposto a sequestro oltre 26 tonnellate di materie prime provenienti dall'estero, congelate e in purea, scadute anche da 2 anni e conservate in celle frigo versanti in precarie condizioni igienico sanitarie.