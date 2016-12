foto LaPresse 18:14 - "Sul suo passaporto c’era scritto Mubarak, l’ho visto coi miei occhi. Ma a me all’inizio diceva di essere figlia di una cantante egiziana e di un diplomatico. Poi mi raccontò che suo padre era un dirigente di un'azienda di intimo". Così ha risposto Luca Risso, l’imprenditore genovese fidanzato di Karima El Mahroug (ovvero Ruby) al pubblico ministero milanese che gli chiedeva se la ragazza gli avesse mai detto di essere veramente nipote dell’ex presidente egiziano. - "Sul suo passaporto c’era scritto Mubarak, l’ho visto coi miei occhi. Ma a me all’inizio diceva di essere figlia di una cantante egiziana e di un diplomatico. Poi mi raccontò che suo padre era un dirigente di un'azienda di intimo". Così ha risposto Luca Risso, l’imprenditore genovese fidanzato di Karima El Mahroug (ovvero Ruby) al pubblico ministero milanese che gli chiedeva se la ragazza gli avesse mai detto di essere veramente nipote dell’ex presidente egiziano.

Risso ha testimoniato nel corso del processo in cui Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti sono imputati di induzione e favoreggiamento della prostituzione minorile.



Un interrogatorio lungo, in cui sia il pm Antonio Sangermano, sia il presidente del collegio Annamaria Gatto gli hanno contestato più volte il contenuto di alcune intercettazioni e le sue risposte non proprio convincenti. “Ruby mi disse di aver ricevuto soldi da Berlusconi ma non ricordo quanti, mi aveva detto che una volta il ragionier Spinelli le aveva dato 5 mila euro, ma non ha mai avuto una trattativa economica per avere soldi riguardo ai procedimenti penali”.



Risso ha inoltre negato che la ragazza fosse una prostituta di professione, né che abbia potuto affermarlo. Anche se non nega che fosse un po’ mitomane o quanto meno, come dice lui stesso… “Le sparava grosse. Si inventava falsi fidanzati come Cristiano Ronaldo o Borriello. Addirittura di essere in procinto di farsi adottare da Brad Pitt. Però quando mi disse di aver conosciuto Berlusconi e di essere sua amica le ho creduto”.



Incalzato dai magistrati su un’intercettazione in cui si sarebbe parlato di scene hard ad Arcore Risso ha ammesso di avere esagerato per nascondere la sua relazione con Ruby alla sua allora fidanzata. In realtà, ha dichiarato: “lei gradiva le serate a casa dell'ex premier, dove aveva raccontato che c'erano anche spogliarelli”. Infine un’altra ammissione, non proprio elegante: in quel periodo volevo solo avere una storia con Ruby e sfruttare le sue amicizie, soprattutto quella di Lele Mora”.