Scuola, i punti della protesta

- La scuola scende in piazza contro i tagli del governo. Oggi docenti e studenti hanno preso parte allo sciopero indetto da Flc e Cgil insieme a Unione degli universitari e Rete degli studenti medi per denunciare le condizioni critiche in cui versa l'istruzione in Italia. Ecco le tematiche principali della protesta:

I tagli del governo

Al centro della manifestazione i tagli alla scuola che con la spending review si è vista sottrarre 200 milioni di euro a cui va aggiunta la legge di stabilità che prevede di eliminarne altri 184. In particolare l’attenzione dei manifestanti si concentra sulla mancanza di investimenti per gli edifici scolastici e per l’introduzione di nuove tecnologie nella formazione.

Il personale docente

Altro punto dolente del sistema scolastico italiano, su cui si punta il dito, è la retribuzione degli insegnanti, tra le più basse di tutt’Europa. A ciò va aggiunto il fatto che il contratto dei docenti è bloccato dal 2009 e che spesso vengono richieste ore in più di lavoro non retribuite. Per quanto riguarda poi il processo di selezione il sindacato è chiarisso ritenendo un altro concorso inutile e costoso in questo momento. A dover essere modificata, secondo i manifestanti, è anche la legge sulle pensioni. Le immissioni in ruolo, infatti, non vanno a coprire tutte le posizioni disponibili e anzi alimentano il precariato.

Università

Frequentare le università italiane è diventato negli ultimi anni sempre più costoso. Le tasse sono aumentate del 60% facendo arrivare l’Italia al terzo posto nella classifica dei paesi con la formazione universitaria più cara. Questa situazione crea dei divari sociali impedendo a tutti quegli studenti meritevoli, ma privi dei mezzi economici necessari, di ottenere una formazione adeguata ad inserirsi in maniera competitiva nel mondo del lavoro.

Diritto allo studio

Per quanto riguarda la questone del diritto allo studio la situazione non è migliore. Mancano borse di studio e provvedimenti che prevedano la gratuità dei mezzi pubblici o il comodato d’uso dei libri di testo per i quali gli studenti spendono ogni anno dai 900 ai 1600 euro.

Didattica

Si manifesta contro un modo antiquato di insegnare caratterizzato da lezioni frontali e da programmi datati a favore di una maggiore interazione tra docenti e studenti, metodo che si sta diffondendo sempre di più in tutt’Europa. In particolare per quanto riguarda l’università si sottolinea come a tasse basse corrispondano servizi bassi, mentre per avere efficienza sia necessario pagare.

Numero dei laureati e finanziamenti agli atenei

Il numero degli studenti e dei laureati è in netto calo, ma nonostante ciò le università aumentano i corsi di laurea a numero programmato. Ciò secondo i manifestanti va contro i principi del diritto allo studio in un paese dove è necessario incrementare il numero degli studenti che porta a termine il percorso universitario. A ciò va aggiunto il fatto che la sottrazione di fondi agli atenei rende più difficoltoso un miglioramento della situazione.

Disoccupazione giovanile

Una delle tematiche più calde è sicuramente quella legata alle difficoltà che i giovani incontrano nell’inserirsi nel mondo del lavoro. La formazione dovrebbe essere, per gli studenti e i docenti scesi in piazza, valorizzata e considerata una risorsa per il Paese. Spesso invece arriva addirittura a costituire un ostacolo nella ricerca di un’occupazuione. A ciò va aggiunto che la disoccupazione ha raggiunto livelli record e spesso le condizioni di chi lavora sono incerte.

Partecipazione studentesca

Altro nodo della protesta è il tema del ruolo degli studenti all’interno della vita democratica del Paese. In particolare a essere contestato è il disegno di legge, ex Aprea, che deregolamenta il diritto di assemblea per gli studenti.