Studenti in piazza in tutta Italia

Gli studenti italiani scendono in piazza in 90 città per "difendere il proprio futuro". La giornata di mobilitazione nazionale del 12 ottobre, precisa un comunicato dell'associazione studentesca Rete della Conoscenza "è stata lanciata per manifestare contro la svendita della scuola pubblica e la distruzione dell'università". La giornata di protesta è iniziata con un blitz, alle prime ore dell'alba, davanti alla sede romana del Parlamento europeo.

13:53 Roma, lancio di carote contro il ministero

Gli studenti, giunti sotto il ministero dell'Istruzione, hanno lanciato carote come segno di protesta per le parole del ministro Francesco Profumo. Davanti al ministero vi era un presidio dei Cobas e dei precari amministrativi. "Abbiamo ridato a Profumo le sue carote - gridano i ragazzi - ci siamo ripresi la città, vogliamo riprenderci il futuro".

13:33 Roma, corteo verso ministero dell'Istruzione

Il corteo degli studenti, giunto in Piazza Venezia, ha deviato il percorso dirigendosi verso il Lungotevere scortato dalle forze dell'ordine. I manifestanti sono decisi a raggiungere il Ministero dell'Istruzione dove, hanno assicurato i ragazzi, consegneranno simbolicamente un mucchio di carote al ministro Profumo che, nei giorni scorsi aveva sostenuto la necessità di "bastone e carota".

12:59 Milano, studenti scavalcano cancello del Pirellone

Un gruppo di una ventina di studenti ha scavalcato il cancello del Pirellone, sede del Consiglio regionale lombardo, che dà su piazza Duca d'Aosta. Una volta dentro, i ragazzi hanno alzato le mani di fronte a un drappello di agenti in tenuta antisommossa che controllava l'ingresso all'edificio e che ora li controlla a distanza.

12:48 Roma, corteo studenti e insegnanti si divide

Arrivato a piazza Venezia, il corteo romano si è diviso: gli insegnanti della Flc Cgil si sono diretti verso piazza Santi Apostoli, dove si terrà il comizio di Mimmo Pantaleo, mentre gli studenti si sono fermati all'altare della patria con l'intenzione di proseguire fino al ministero dell'Istruzione di viale Trastevere. A bloccare il passaggio ci sono però i blindati della polizia.

12:28 Bari, delegazione studenti ricevuta da Vendola

Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, insieme all'assessore al Diritto alo Studio Alba Sasso, sta ricevendo una delegazione di studenti medi e universitari che ha partecipato al corteo conclusosi proprio nei pressi della presidenza della giunta regionale al Lungomare Nazario Sauro a Bari.

12:18 Roma, studenti strappano bandiera Ue

Hanno strappato le bandiere dell'Unione Europea mentre sfilavano a via Cavour. Così al corteo di Roma, gli studenti aderenti al Fronte della Gioventù Comunista hanno manifestato la protesta contro le politiche della Ue.

11:51 Torino, lanci di uova e fumogeni contro la sede della Provincia

Lanci di uova e fumogeni contro la sede della Provincia di Torino, dove il corteo torinese degli studenti è giunto imboccando via Maria Vittoria. I manifestanti, alcune migliaia, hanno avvolto il portone di Palazzo Cisterna con nastro da cantiere esponendo uno striscione con scritto: "Crolla la scuola, crolla il futuro". I lanci di uova sono partiti dopo che i manifestanti hanno spiegato il loro gesto: "Mentre le scuole crollano, non è possibile che si parli di grandi opere e di Tav da parte del presidente Saitta. La sicurezza è un diritto e va garantita - hanno detto - non è possibile che la Provincia ci dica di pagare la manutenzione delle scuole".

11:45 Milano, bandiere strappate a Palazzo Lombardia

Un gruppo di una trentina di studenti che si è staccato dal corteo in corso a Milano ha raggiunto Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, per protestare: sono state strappate le bandiere della regione esposte e sono stati lanciati fumogeni.

11:41 Milano, gli studenti chiedono le dimissioni di Formigoni

"Fuori la mafia dalla Regione": e' questo il testo del manifesto con cui gli studenti che stanno sfilando in centro a Milano hanno tappezzato la filiale Unicredit di piazza Cordusio, oggetto anche del lancio di uova e fumogeni. La manifestazione organizzata da diversi collettivi studenteschi e universitari, conta circa tremila partecipanti, ed è aperta dallo striscione "Aprea (assessore regionale all'Istruzione, ndr) e Formigoni dimissioni". Il corteo punta a concludere la propria marcia sotto Palazzo Lombardia.

11:35 La protesta delle carote

Carote fresche da restituire al ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo, che più volte in questi mesi ha sostenuto la necessità "di utilizzare un po' di più il bastone e un po' meno la carota, altre volte viceversa, ma non troppa carota". A restituirle sono gli studenti scesi in corteo che, carote alla mano, hanno dato vita all'insolita protesta: "Dopo 30 anni di bastone, ora ripartiamo dalle carote".

11:33 Roma, organizzatori: "Siamo più di 10mila"

E' cresciuto lungo il percorso, arricchendosi di gruppi di ragazzi e all'altezza di piazzale Esquilino dei docenti, il corteo degli studenti di Roma. Sarebbero quindi già diecimila i partecipanti, secondo gli organizzatori.

11:31 Partiti cortei in tutta Italia

Sono partiti in tutta Italia i cortei studenteschi organizzati per protestare contro i tagli all'istruzione.

Ultimo aggiornamento 13:53