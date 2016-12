11.10.2012

Maugeri, disposta la scarcerazione di Daccò

Formigoni su Twitter: "Una buona notizia"

Il faccendiere non potrà comunque lasciare il carcere per l'inchiesta sul crac del San Raffaele

Sabato sarà invece liberato l'ex assessore lombardo Simone, a San Vittore dal 13 aprile scorso

Il gip: "Entrambi capaci di influenzare la Regione ma elementi non sono sufficienti per proroga"