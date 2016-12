foto Ansa

16:21

- Fiamme gialle di nuovo in azione all'Assemblea regionale siciliana. I finanzieri sono tornati questa mattina per verificare come sono stati spesi i fondi pubblici. Nel mirino in particolare i contributi assegnati e gestiti dai gruppi parlamentari, oltre 60 milioni di euro, nella legislatura appena conclusa. Quella di oggi è la quarta visita dei militari del nucleo tributario al Parlamento di Palermo nell'arco di una settimana.