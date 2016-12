Torino, uccide la moglie a coltellate

foto Ansa Correlati Uccide la moglie sotto gli occhi del figlio

18:04

- Una donna è stata uccisa dal marito a coltellate durante un litigio avvenuto in casa a Collegno, in provincia di Torino. Dopo l'omicidio è stato lo stesso uomo a chiamare i carabinieri per raccontare quanto accaduto. Ha assistito alla lite sfociata in tragedia anche il figlio della coppia, che ha 17 anni.