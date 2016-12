Pizzaioli napoletani contro il Gambero Rosso

Nella sede della storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali si sono ritrovati alcuni tra i rappresentati della tradizione pizzaiola napoletana. "I risultati del Gambero Rosso sono l'ennesima occasione di violenza verso la nostra città e le nostre tradizioni", ha detto il commissario regionale dei Verdi Francesco Borrelli. "Il fatto che non abbia trovato nemmeno una pizzeria napoletana da porre ai primi posti è vergognoso. Questa è un'operazione di razzismo culinario e un'azione politica per distruggere Napoli e il turismo richiamato proprio dalla tradizione pizzaiola". Napoli rivendica la paternità della pizza e non ci sta. Tanto che i redattori della guida sono stati invitati nel capoluogo partenopeo per mangiare una pizza gratis e giudicare.