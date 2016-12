foto Carabinieri

20:22

- E' giallo sul ritrovamento del cadavere di una donna di circa 50 anni a Roma. La donna è stata trovata impiccata all'interno del suo appartamento in zona Portuense. A lanciare l'allarme è stato un parente della donna, ma alcuni elementi in merito all'ipotesi del suicidio non convincono del tutto gli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda.