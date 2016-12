- Non solo Samantha. Con i soldi del Pdl Francone Fiorito detto Batman portava in vacanza anche un'altra donna. E' quanto emerge dal dettaglio delle spese contenute nella nuova informativa del nucleo valutario della Finanza. Maldive, Positano, Londra, Nizza con Samantha. Il Beach di Montecarlo con Mariana Caisin, questo il nome dell'altra. Oltre 9 mila euro di fattura per una stanza doppia, ancora da saldare.

"Viaggi istituzionali", la causale è sempre la stessa. Un conto da 17mila euro, spesi in complicate missioni politiche (e dunque pagati con i fondi del Pdl) che cominciano nel 2010... dalle Maldive. Di questa prima vacanza riferisce Samantha Reali, ex fidandata di Francone, nei verbali. Roma-Dubahi-Maldive e ritorno: 3.110 euro pagati da un'agenzia di Anagni alla quale, poi, Batman girava i soldi del gruppo.

La missione istituzionale ferragostana, invece, prevede un bel soggiorno a Positano, hotel San Pietroburgo. Dal 15 al 21 agosto 2011, in compagnia di Samantha. 8.239 euro il totale, saldato con il solito giro. E poi c'è il capodanno a Londa, sempre con Samantha e sempre a spese del partito. 6.230 euro per una junior suite del Brown's hotel.

Così si arriva alla Costa Azzurra: Nizza (2.320 e 1.966 euro) in due differenti soggiorni tra marzo e giugno, insieme all'autista Raffaele Rodio. Francone torna in Coté d'Azur in agosto, dal 4 al 7, con l'altra... Mariana Caisin. Con la nuova fiamma prenota una doppia al Beach di Montecarlo. L'autista dorme da solo in un'altra stanza.

"E in questo periodo - si legge nell'informativa - che firma il contratto prelinminare di compravendita di un immobile sito a Beausoleil, 40, Boulevard del la République". Viaggio di affari, dunque, ma che sembra davvero avere poco a che fare con la sua missione politica.

Affitti e lampade

Ma la Finanza accusa Francone di aver addebitato al gruppo anche i suoi affitti. C'è un bonifico di 3mila euro a se stesso che risponde alla voce rimborso locazione, e altri quattro sospetti all'Accademia di San Luca, proprietaria dell'apppartamento in via Gesù e Maria e uno da 6mila al proprietario della casa di via Micheli. 400 euro li ha spesi, poi, per un pezzo di ricambio per una lampada.