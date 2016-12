foto Tgcom24

11:08

- La compagnia Costa Crociere ha dapprima allontanato e ora licenziato il comandante della Costa Concordia, tragicamente naufragata davanti all'isola del Giglio a gennaio. Ma lui ha già impugnato il provvedimento per giusta causa davanti al giudice del lavoro chiedendo il reintegro e gli stipendi arretrati. Secondo il comandante, in quella circostanza in cui morirono 32 persone lui si comportò correttamente.