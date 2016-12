Napoli, 11mila euro per non lavorare

foto IberPress

- Un "uno" di troppo. Così a una decina di impiegati del Consorzio Unico di Bacino (Cub) di Napoli e Caserta, il consorzio che gestisce la raccolta dei rifiuti, lo stipendio lievita da 1.400 a 11.400 euro mensili. Il Cub è stato al centro delle cronache per le infinite vertenze che hanno coinvolto i suoi dipendenti dopo la sua messa in liquidazione, fino al paradosso di essere retribuiti anche se di fatto non lavoravano. La Procura ha aperto un'inchiesta per accertare se si tratti di un errore materiale.