- Paolo Rao, l'uomo che ha ucciso con 40 fendenti la ex compagna nel suo appartamento di Padova, aveva già accoltellato la figlioletta di due anni. Il tragico precedente risale a un anno fa e non aveva avuto conseguenze gravi per la piccola, che all'epoca aveva due anni. La bambina si trovava insieme alla famiglia in un ristorante di Bibbona. L'uomo aveva da poco perso il lavoro.

Lo scorso agosto Paolo Rao, all'epoca 29 anni, si trova in una pizzeria della località turistica in provincia di Livorno. Insieme a lui il padre Fortunato Rao, la compagna Erica Ferrazza 28 anni, la madre di lei e la loro bimba di due anni. Una serata apparentemente tranquilla, durante una vacanza organizzata dai loro genitori per cercare di rinsaldare il rapporto tra i due giovani che si stava deteriorando.

Tira vento e si decide di fare un cambio di posto tra la piccola e il nonno. Paolo Rao si alza continuando a stringere tra le mani il coltello con cui ha tagliato la pizza. Quando prende in braccio la piccola il coltello le sfiora la gola e il sangue inizia a sgorgare. I momenti successivi sono concitati. La serata finisce nella caserma dei Carabinieri di Cecina.

Tutti i membri della famiglia vengono interrogati, tranne Paolo che si trova in stato confusionale. E' suo padre Fortunato a parlare per lui, descrivendo un giovane instabile, sulla cui fragilità si è abbattuta anche la perdita del suo lavoro come ingegnere. L'uomo esce con una denuncia a piede libero firmata dalla compagna.

Un mese dopo il padre, stimato dirigente dell'Asl, viene strocato da un infarto ed Erica decide di ritirare la denuncia. La scorsa domenica Paolo l'ha uccisa con 40 fendenti.