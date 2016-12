Week end di piogge e acquazzoni in Italia

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

La situazione in Europa 22:06 - La perturbazione n. 3 di ottobre è giunta nella notte sul nostro Paese, causando intenso maltempo tra Sardegna e regioni centrali, dove sono in atto forti temporali accompagnati da veri e propri nubifragi. Tra le zone più colpite il Nord del Lazio. Nelle prossime ore le piogge si attenueranno sulle regioni centrali, spostandosi su Campania e Calabria tirrenica. - La perturbazione n. 3 di ottobre è giunta nella notte sul nostro Paese, causando intenso maltempo tra Sardegna e regioni centrali, dove sono in atto forti temporali accompagnati da veri e propri nubifragi. Tra le zone più colpite il Nord del Lazio. Nelle prossime ore le piogge si attenueranno sulle regioni centrali, spostandosi su Campania e Calabria tirrenica.

Nel suo movimento verso Est, la parte più intensa di questa perturbazione n. 3 di ottobre sta colpendo, oltre all'Italia centrale, anche i Paesi dell'ex-Jugoslavia. Nella morsa del maltempo, in queste ore, anche le regioni alpine, la Germania e i Paesi Bassi. Domani ancora in prevalenza nuvoloso, con piogge e rovesci sparsi, ma non di forte intensità e meno probabili al Nordovest. Domenica più schiarite al Centrosud, nuvoloso al Nord con qualche pioggia sulle Alpi. Occhi puntati poi su lunedì, giornata critica a causa del forte maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche portato dalla perturbazione n. 4 di ottobre.



PREVISIONI PER OGGI

Dopo le forti piogge e temporali di questa notte su regioni centrali e Sardegna, la giornata di oggi vedrà ancora maltempo al Centro con molte nuvole, piogge intense e forti temporali in mattinata su Toscana, Lazio, Umbria e Marche.



Nel pomeriggio le piogge e i temporali si attenueranno al Centro, spostandosi tra la Campania e il Nord della Calabria tirrenica; migliorerà anche in Sardegna. Cielo grigio al Nord ma con poche piogge su Emilia Romagna e zone alpine. Nubi meno compatte nel resto dell'Italia, con isolati rovesci in Puglia, Basilicata e Sicilia su Salento e Isole. In serata i rovesci insisteranno solo nel basso versante tirrenico. Temperature in calo nelle regioni centrali; ancora punte di 26-28 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia. Ventoso al Sud e sulle Isole.



TEMPO INSTABILE NEL WEEKEND

Anche il fine settimana sarà all'insegna del tempo instabile. In molte regioni si alterneranno nuvole e piogge sparse.



Sabato: condizioni di spiccata variabilità, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti. La nuvolosità talvolta sarà anche estesa, accompagnata da locali e deboli piovaschi in Emilia Romagna, nelle zone interne del Centro, sul basso Tirreno e in Sicilia. Nella notte e in mattinata nebbie a banchi su pianure e valli del Centronord. Temperature in lieve calo al Sud, in rialzo al Centro.



Domenica: un po' di nubi al Nord con qualche pioggia sul settore alpino. Il tempo peggiorerà a fine giornata.



LUNEDI' LA NUOVA PERTURBAZIONE

Lunedì vivremo una nuova, intensa fase di maltempo a causa della perturbazione n. 4 di ottobre. Dal Nord Europa arriverà infatti aria decisamente più fresca, che andrà a scontrarsi con l'aria più calda, accompagnata da venti di Scirocco, proveniente dal Nord Africa. Si creerà così un profondo vortice ciclonico, denominato da alcune agenzie di stampa “Cleopatra”, che darà luogo alla perturbazione n. 4 di ottobre. Questo nuovo sistema nuvoloso risulterà particolarmente intenso poiché acquisterà forza da un Mar Mediterraneo carico dell'energia accumulata nei mesi estivi e le cui temperature risultano più elevate rispetto alla norma proprio a causa dell'estate 2012 particolarmente rovente.



Tra lunedì e martedì la perturbazione n. 4 investirà un po' tutto il Paese, ma le piogge e i temporali saranno particolarmente intensi su Alpi, Prealpi, settore tirrenico tra Liguria e Campania.

DISAGI A NAPOLI Disagi dopo il nubifragio che ha colpito Napoli, con oltre quaranta minuti di pioggia battente e tuoni particolarmente forti. Super lavoro per i vigili del fuoco che hanno ricevuto numerose richieste di intervento per allagamenti. Sos dalla zona del centro della città, in via Santa Brigida, e da Posillipo oltre che dall'area orientale. Allagati i binari della stazione metropolitana di Piazza Dante: il servizio è stato sospeso.