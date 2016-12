Bari, taralli preparati col mangime per cavalli

- All'ora dell'aperitivo, sul bancone del bar, non mancano mai. I taralli, tipici prodotti da forno pugliesi, si trovano negli scaffali dei supermercati di tutta Italia. Peccato che in uno stabilimento di Bari venissero preparati con mangine per cavalli. Gli uomini del Nucleo Agro-Alimentare del Corpo Forestale di Bari ne ha sequestrato oltre 2.700 confezioni.

Durante l'ispezione nello stabilimento, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno scoperto che la ditta utilizzava crusca ad uso zootecnico (vero e proprio mangime per animali) e non a uso alimentare, come ingrediente per la produzione di taralli. Una parte della crusca utilizzata era anche invasa da parassiti.

In attesa delle analisi dell'Arpa che accerteranno eventuali altre tossicità presenti nel prodotto, la Forestale ha effettuato il sequestro della crusca e di tutte le confezioni di taralli presenti nello stabilimento che erano pronti alla commercializzazione. Il titolare, originario di Corato (Bari), è tato denunciato.

I reati contestati, al momento, sono la vendita di sostanze alimentari "non genuine", il commercio di sostanze alimentari nocive, e la conservazione dei prodotti alimentari che vieta di impiegare materie prime di qualità inferiore o invase da parassiti.