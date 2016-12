Papa: matrimonio indissolubile è voluto da Dio

foto Ansa Correlati Il Papa inaugura il Sinodo dei vescovi 14:54 - Il matrimonio come "unione dell'uomo e della donna", come "unione d'amore fedele e indissolubile", "si fonda sulla grazia che viene dal Dio Uno e Trino". Lo ha detto Benedetto XVI nella messa d'apertura del Sinodo dei vescovi. Oggi "c'è un'evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio", ha aggiunto il Papa. - Il matrimonio come "unione dell'uomo e della donna", come "unione d'amore fedele e indissolubile", "si fonda sulla grazia che viene dal Dio Uno e Trino". Lo ha detto Benedetto XVI nella messa d'apertura del Sinodo dei vescovi. Oggi "c'è un'evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio", ha aggiunto il Papa.

"Il matrimonio, costituisce in se stesso un Vangelo, una Buona Notizia per il mondo di oggi, in particolare per il mondo scristianizzato", ha detto il Papa commentando nell'omelia i brani evangelici, toccando così anche il tema della nuova evangelizzazione che è al centro del Sinodo dei vescovi.



"L'unione dell'uomo e della donna, il loro diventare 'un'unica carne' nella carità, nell'amore fecondo e indissolubile, è segno che parla di Dio con forza, con una eloquenza che ai nostri giorni è diventata maggiore, perché purtroppo, per diverse cause, il matrimonio, proprio nelle regioni di antica evangelizzazione, sta attraversando una crisi profonda", ha proseguito.



"E non è un caso - ha detto ancora il Pontefice -. Il matrimonio è legato alla fede, non in senso generico. Il matrimonio, come unione d'amore fedele e indissolubile, si fonda sulla grazia che viene dal Dio Uno e Trino, che in Cristo ci ha amati d'amore fedele fino alla Croce". Secondo Ratzinger, "oggi siamo in grado di cogliere tutta la verità di questa affermazione, per contrasto con la dolorosa realtà di tanti matrimoni che purtroppo finiscono male".



"C'è un'evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio", ha aggiunto. E il matrimonio "è chiamato ad essere non solo oggetto, ma soggetto della nuova evangelizzazione". Questo, ha concluso Benedetto XVI, "si verifica già in molte esperienze, legate a comunità e movimenti, ma si sta realizzando sempre più anche nel tessuto delle diocesi e delle parrocchie, come ha dimostrato il recente Incontro Mondiale delle Famiglie".