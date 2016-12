Meteo, in arrivo forti piogge su tutta la Penisola

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

La situazione in Europa 09:53 - Gli ingredienti principali di questa settimana saranno: nei primi giorni calo termico in quasi tutto il Paese e molte nubi; nell'ultima parte forti piogge, soprattutto al Nord, per una nuova, intensa perturbazione atlantica. Temperature in calo in gran parte del Paese (calo più sensibile al Nord e sul versante adriatico) con qualche pioggia sul versante adriatico per le correnti fresche che seguono la perturbazione numero 1 di ottobre.

Tra domani e giovedì giornate piuttosto nuvolose, con qualche pioggia a tratti, per lo scorrere sulla nostra Penisola di fresche correnti settentrionali. Domani, in particolare, la perturbazione n.2 di ottobre porterà qualche pioggia soprattutto al Centrosud.



Poi, tra venerdì e sabato, piogge più abbondanti, soprattutto al Nord, per l’arrivo di una nuova, intensa perturbazione: la numero 3 di questo mese di ottobre.



PREVISIONE PER OGGI

Nella giornata di oggi avremo bel tempo su Alpi e Sardegna. Nuvole invece sul resto d’Italia, più dense e compatte sulle regioni del versante adriatico dove saranno accompagnate anche da qualche debole pioggia; isolati piovaschi, soprattutto al pomeriggio, anche su Calabria e Sicilia. Nel corso della notte deboli piogge sparse sulle zone alpine e qualche piovasco anche fra Liguria e Toscana. Temperature massime in calo, specialmente al Nord e nelle regioni del versante adriatico, dove torneranno in generale nella norma. Venti da deboli a moderati, orientali in Pianura Padana, dai quadranti settentrionali altrove.



PIOGGE AL CENTROSUD

La settimana appena iniziata vedrà tempo molto variabile. Nella maggior parte delle regioni italiane avremo nubi alternate a qualche schiarita. Fino a giovedì, inoltre, le precipitazioni non saranno molte.



In particolare, domani le piogge interesseranno soprattutto il Centrosud a causa della perturbazione numero 2 di ottobre.



E AL NORD

Tra venerdì e sabato una nuova, intensa perturbazione atlantica- la perturbazione numero 3 di ottobre- porterà precipitazioni, in alcuni casi anche molto abbondanti, soprattutto al Nord.



IERI GIORNATA CON TEMPERATURE PIUTTOSTO MITI

Le massime registrate ieri sono state miti (sebbene lontane dai valori estivi) in tutta Italia, soprattutto all’estremo Sud e in Sicilia, dove abbiamo sfiorato i 30 gradi.



In particolare sono stati toccati 29 gradi a Reggio Calabria, 27 a Bari, Lecce e Cagliari, 26 a Crotone e Palermo. Si tratta di valori dai 2 ai 4 gradi al di sopra delle medie stagionali.



LE TEMPERATURE ASSUMERANNO UN SAPORE DA INIZIO AUTUNNO

Entro domani le temperature si riporteranno nella norma quasi dappertutto. Dopo un weekend caratterizzato da clima piuttosto mite, infatti, oggi un nuovo nucleo di aria fresca proveniente dai Balcani spingerà venti orientali un po’ più freschi sull’Italia, che faranno calare le temperature soprattutto al Nord e sul versante adriatico. Domani poi la diminuzione interesserà il resto del Centrosud. Quest’aria fresca proveniente dai Balcani determinerà dunque considerevoli sbalzi termici sulle nostre regioni: si parla di una differenza fino a 5-6 gradi in meno tra i valori registrati ieri e quelli previsti per domani.



Ecco lo sbalzo tra i valori registrati ieri e quelli previsti per domani in alcune città italiane: a Milano si passerà da 24 gradi a 20, a Torino da 23 a 19, a Bologna da 26 a 20, a Bari e Lecce da 27 a 22, Reggio Calabria da 29 a 24.



I NOSTRI MARI MERIDIONALI RESTANO PIUTTOSTO CALDI

Il Mar Mediterraneo continua a presentare temperature leggermente al di sopra della norma (1-2 gradi in più), a causa del caldo intenso accumulato nell'estate appena trascorsa. Questa anomalia positiva potrebbe incrementare la forza e l'intensità delle perturbazioni autunnali e di inizio inverno. I mari più caldi risultano attualmente i nostri mari meridionali.



SIBERIA NELLA MORSA DEL PRIMO GELO

Tra gli ultimi giorni di settembre e l’inizio di ottobre la Siberia è entrata nella morsa del primo gelo. Le temperature hanno registrato un drastico calo a causa dell’aria gelida proveniente dal mar Glaciale Artico. In particolare, nel fine settimana appena conclusosi, in numerose località della Siberia centro-orientale le temperature sono precipitate addirittura al di sotto dei -20 gradi. Ad accompagnare quest’intensa ondata di freddo, anche le prime nevicate.