Ladro troppo distratto, lascia le chiavi nella casa svaligiata

foto Dal Web

07:46

- Voleva emulare le gesta di Lupin, ma il mestiere di ladro non fa per lui. E così un romano di 39 è stato arrestato dopo aver commesso un furto in una casa di Talamone, in provincia di Grosseto. Beccato con le mani nel sacco perché, dopo averlo ripulito ben bene, si è accorto di aver dimenticato le chiavi nell’appartamento appena ripulito.