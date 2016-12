foto LaPresse

22:05

- Alessandro Sallusti, condannato a 14 mesi di carcere per un articolo pubblicato sul Giornale che dirige afferma che "tutti noi direttori abbiamo querele e siamo condannati per errori che facciamo tutti i giorni. Ma contro di me c'è un uso politico e demenziale della giustizia" da parte di "magistrati dissennati". Sallusti non chiederà la grazia al Capo dello Stato "perché non ha fatto nulla per portare giustizia nella magistratura di cui è capo".