Ryanair shock: "Benvenuti a bordo del volo diretto a Bari, città di mafia e san Nicola"

- "Benvenuti a bordo di questo volo Ryanair da Parigi Beauvais a Bari, la città della mafia e di san Nicola". Questo l'annuncio fatto da un'assistente di bordo prima che il velivolo decollasse dall'aeroporto francese. Pronunciato prima in italiano e poi in inglese, la comunicazione ha lasciato basiti i viaggiatori. E' stata una passeggera a raccontare l'episodio e a far scattare la protesta. La viaggiatrice ha scritto una lettera alla compagnia aerea: "Mi sento terribilmente offesa da questo modo ridicolo con cui trattate i vostri passeggeri, paganti. Bari si trova in Puglia, che ha sostenuto Ryanair con soldi pubblici, affinché un paio di anni fa stabilisse qui un hub".