Verona, cade ultraleggero: due morti

foto LaPresse 14:43 - Un ultraleggero decollato dall'aviosuperficie Casalino a San Pietro di Morubio, nel Veronese, si è schiantato su un capannone di Roverchiara. Nell'incidente sono morte due persone. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari di Verona Emergenza. Secondo i primi accertamenti, l'ultraleggero nella fase di atterraggio avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione, incendiandosi. - Un ultraleggero decollato dall'aviosuperficie Casalino a San Pietro di Morubio, nel Veronese, si è schiantato su un capannone di Roverchiara. Nell'incidente sono morte due persone. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari di Verona Emergenza. Secondo i primi accertamenti, l'ultraleggero nella fase di atterraggio avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione, incendiandosi.

Quando l'ultraleggero è decollato, sulla zona gravava una fitta nebbia. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio che si è sviluppato nel momento in cui il velivolo si è schiantato sul capannone. I due cadaveri, completamente carbonizzati, sono del pilota Adelino Turco e di Gianpaolo Vincenzi.



Turco, 56 anni, era un imprenditore di Castel d'Azzano, proprietario della Kloben-Turco Group di Bovolone, un'azienda specializzata in pannelli solari e apparati per il riscaldamento. Vincenzi aveva 62 anni, era un medico odontoiatra con studio a Verona e vicepresidente della società che gestisce l'aviosuperficie Casalino a San Pietro di Morubio, da cui il velivolo era partito.