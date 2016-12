foto Ansa

12:16

- Ultimo atto del processo Vatileaks: il magistrato ha chiesto di condannare a tre anni Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo. Contrario l'avvocato della difesa: "Il mio assistito non ha commesso nessun furto, si tratta di appropriazione indebita". In aula ha parlato lo stesso Gabriele: "Ho agito per esclusivo, direi viscerale, amore per la Chiesa di Cristo e per il suo Capo visibile. Non mi sento un ladro".