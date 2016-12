Lecce, si fingeva cieco da 30 anni: smascherato

foto Da video Correlati Guarda il video delle Fiamme Gialle

- Andava a fare shopping nei negozi, usava tranquillamente il cellulare e camminava tranquillo per le vie di Casarano, comune in provincia di Lecce. Eppure da 30 anni aveva sempre dichiarato di essere cieco. La Guardia di Finanza ha così scoperto un falso invalido che da tre decenni godeva della pensione da non vedente con indennità di accompagnamento per un ammontare complessivo di circa 260mila euro.