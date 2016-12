Con mamma o con papà? Il destino di una ragazza sospeso tra due giudici

Nel 2011 era stata affidata dalla Corte d'Appello di Firenze al padre. Ma stando alla sentenza del Tribunale dei minori del settembre scorso, sulla base della convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori, la giovane dovrebbe tornare dalla madre.

Quando la donna aveva portata con sè la figlia in America, il padre non ha perso tempo: ha preso un aereo e se l'è andata a riprendere. In un blog sono raccolte le foto del felice ritorno dei due in Italia. La donna però no ha mollato e ha denunciato l'ex marito per sottrazione di minore sulla base della Convenzione dell'Aja che obbliga a ristabilire la situazione "di fatto" (nonostante nel frattempo il padre abbia l'affidamento esclusivo). Ieri il padre ha portato la ragazza in Procura dove c'era la madre in attesa di riportarla a New York. Il giudice ha però ascoltato la ragazza e ha rinviato l'esecuzione della sentenza: lei starà ancora con papà, ancora per qualche giorno.