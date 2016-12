Trasporti, sciopero nazionale il 16 novembre

foto LaPresse Correlati Milano, caos e tensione per lo sciopero dei trasporti 18:28 - Per venerdì 16 novembre è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale. Lo hanno indetto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti e Faisa Cisal insieme ad una manifestazione nazionale a Roma. I sindacati hanno spiegato che questa ulteriore iniziativa di lotta, nel corso della quale saranno garantiti i soli servizi minimi indispensabili, è dovuta al mancato rinnovo del contratto di lavoro della categoria. - Per venerdì 16 novembre è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale. Lo hanno indetto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugltrasporti e Faisa Cisal insieme ad una manifestazione nazionale a Roma. I sindacati hanno spiegato che questa ulteriore iniziativa di lotta, nel corso della quale saranno garantiti i soli servizi minimi indispensabili, è dovuta al mancato rinnovo del contratto di lavoro della categoria.

Il sindacato e i lavoratori del settore, spiega il comunicato, "sono costretti a questa ulteriore iniziativa di lotta dalla perdurante interruzione del negoziato contrattuale imposto da Asstra ed Anav e dalla persistente indisponibilità del Governo ad attivare il più volte richiesto confronto con tutti i soggetti interessati istituzioni nazionali, regionali e locali; associazioni datoriali; rappresentanze sindacali".



"Contratto nazionale scaduto nel 2007"

I dati di adesione delle lavoratrici e dei lavoratori all'ultimo sciopero del 2 ottobre, prosegue la nota, "confermano il profondo disagio di una categoria finora espropriata del legittimo, sacrosanto diritto al rinnovo di un Ccnl scaduto addirittura il 31 dicembre 2007. La vertenza per il rinnovo del Ccnl Trasporto Pubblico nell'ambito del nuovo Ccnl della Mobilità è partita nel 2008, ma non è davvero mai decollata".



"Dopo il Protocollo sottoscritto in sede ministeriale nel maggio 2009 (che sanciva la nascita del nuovo CCNL ed ha regolato transitoriamente la parte economica relativa all'anno 2008) - prosegue la nota - e l'ipotesi di intesa del settembre 2010, faticosamente raggiunta, sempre in sede ministeriale, sui primi quattro punti del nuovo Ccnl, il negoziato con Asstra ed Anav si è andato via via spegnendo e le proposte datoriali, se tali si possono ancora definire, sono tuttora ferme ai provocatori contenuti presentati fin dal maggio 2011".