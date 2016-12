Metro Milano, nuovo incidente: tre feriti

foto Tgcom24 08:28 - Tre passeggeri sono rimasti contusi giovedì a causa di una frenata di emergenza su un treno della linea Rossa della metropolitana di Milano. Secondo quanto risulta all'Atm il sistema di emergenza è scattato a seguito della segnalazione di un'anomalia. La circolazione è rimasta ferma per circa venti minuti e poi è ripresa. - Tre passeggeri sono rimasti contusi giovedì a causa di una frenata di emergenza su un treno della linea Rossa della metropolitana di Milano. Secondo quanto risulta all'Atm il sistema di emergenza è scattato a seguito della segnalazione di un'anomalia. La circolazione è rimasta ferma per circa venti minuti e poi è ripresa.

Un treno della linea rossa si è fermato bruscamente a causa di una frenatura del sistema. Una persona rimasta contusa ha ricevuto assistenza nella stazione di Uruguay. La circolazione sulla linea uno, è stata interrotta dalle 17.15 alle 17.35, nel tratto compreso tra QT8 e S.Leonardo, per poi riprendere regolarmente.



La frenata di emergenza è scattata perché il sistema ha segnalato un'anomalia. Il meccanismo entra infatti in funzione ogni volta che sulla linea o sul treno qualcosa non rientra negli schemi di sicurezza, dalla velocità non consona al punto di transito ad una porta che non risulta chiusa bene.



Venerdì mattina, poi, un altro stop, proprio durante l'ora di punta: poco dopo le 7.30 la circolazione della linea 1 è stata interrotta per "interventi tecnici urgenti". Si tratta del quarto giorno consecutivo di disagio per gli utenti. I passeggeri si sono riversati in superficie per raggiungere mezzi pubblici alternativi, non senza malumore e qualche altra difficoltà.