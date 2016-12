Saggese, una truffa milionaria

Ecco, secondo i pm, la lista di alcuni dei comuni beffati, per un totale di 16.591.946,64 euro.



Scanzano Jonico (MT), non versato al 22/7/2010, data della dichiarazione di insolvenza 1.181.218,30 euro

Villa Literno (CE) non versato al 22/7/2010, data della dichiarazione di insolvenza 300.622,46 euro

Castel Morrone (GE) non versato al 22/7/2010, data della dichiarazione di insolvenza 896.032,86 euro

Vibonati (SA) non versato al 22/7/2010, data della dichiarazione di insolvenza 251.054,39 euro

Caserta (CE) non versato al 22/7/2010, data della dichiarazione di insolvenza 935.595,79 euro

Pomezia (Rm) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 4.359.946,57 euro

Augusta (Sr) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 1.862.246,46 euro

Frosinone (Fr) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 860.739,86 euro

Priolo Gargallo (Sr) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 970.485,46 euro

Trezzano sul Naviglio (Mi) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 757.960,38 euro

Vercelli (Vc) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 471.825,34 euro

Limbiate (Mi) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 615.876,26 euro

San Michele di Ganzaria (Ct) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 90.334,41 euro

Ovada (Al)) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 125.096,29 euro

Stezzano (Bg) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 26.251,34 euro

Foggia (Fg) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 2.394.590,86 euro

Benevento (Bn) non versato al 22/7/2010 data della dichiarazione di insolvenza 492.069,61 euro