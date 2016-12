Meteo, ancora temperature miti ma da lunedì arriva l'aria fredda dai Balcani

foto Meteo.it Correlati La carta delle previsioni

La situazione in Europa 10:08 - Tempo stabile oggi sull’Italia grazie all’alta pressione che protegge il nostro Paese. Domani la perturbazione numero 1 di questo ottobre 2012 attraverserà rapidamente l’Italia da Nord a Sud portando nuvole, ma poche piogge, concentrate soprattutto sull’arco alpino. Le temperature resteranno miti (saremo ancora qualche grado ancora sopra le medie stagionali) ma non torneremo su valori estivi. - Tempo stabile oggi sull’Italia grazie all’alta pressione che protegge il nostro Paese. Domani la perturbazione numero 1 di questo ottobre 2012 attraverserà rapidamente l’Italia da Nord a Sud portando nuvole, ma poche piogge, concentrate soprattutto sull’arco alpino. Le temperature resteranno miti (saremo ancora qualche grado ancora sopra le medie stagionali) ma non torneremo su valori estivi.

Questa mattina nubi basse e isolati banchi di nebbia in pianura Padana e valli del Centro. Nel corso della giornata odierna tempo bello e soleggiato in Emilia Romagna e al Centrosud; più nuvole nel resto del Nord, ma alternate ad ampie schiarite e senza piogge. Da stasera nubi in aumento su Alpi e ed estremo Nordest, nella notte in tutto il Nord, con qualche pioggia su Alpi e Friuli. Ancora sereno o poco nuvoloso altrove, ma con banchi di nebbia al Centro. Temperature stazionarie, con valori massimi di alcuni gradi oltre la norma: temperature per lo più comprese fra 22 e 25 e punte che sfioreranno i 29-30 gradi al Sud e Isole.



Nuvole si affacciano sulla domenica

Domenica nuvoloso o molto nuvoloso al Nord e al Centro con deboli piogge su Alpi, Friuli Venezia Giulia e, più isolate, in Toscana e Lazio. a fine giornata le nubi raggiungeranno anche le regioni meridionali. Temperature in lieve calo al Centronord, in aumento al Sud e in Sicilia.



Temperature miti ma non estive

La giornata odierna sarà caratterizzata da temperature massime tutto sommato miti, sebbene non si possa più parlare di clima estivo: siamo ancora di qualche grado sopra le medie del periodo. In particolare, per quanto riguarda il Nord sono previsti 23 gradi a Milano, 25 a Bologna, 23 a Trento e Verona, 22 a Trieste. Per quanto concerne il Centro avremo 25 gradi a Roma, Firenze e Perugia. Punte di 29-30 gradi al Sud e nelle Isole: sono previsti 28 gradi a Catania e, grazie a deboli venti di Scirocco, addirittura 30 gradi a Sassari.



Al Sud grande escursione termica

Forte l’escursione termica di oggi che caratterizza alcune località del Centrosud le quali, a causa della loro altitudine, vedono sensibili raffreddamenti notturni e un notevole rialzo termico nel pomeriggio grazie alla presenza del sole. Basti pensare che, nelle prime ore di questo sabato 6 ottobre, si sono registrati 8 gradi a L’Aquila e Potenza. Nelle stesse città le massime previste per oggi sono, rispettivamente, di 24 e 25 gradi. Avremo dunque un’escursione di 16 gradi a L’Aquila e di ben 17 gradi a Potenza.



Da lunedì arriva l'aria fredda dei Balcani

Dopo un weekend caratterizzato da clima piuttosto mite, lunedì un nuovo nucleo di aria più fresca proveniente dai Balcani spingerà venti orientali un po’ più freschi sull’Italia. Avremo dunque temperature sotto i 20 gradi in gran parte del Nord e sulle regioni adriatiche. Ancora punte invece di 25 gradi a Firenze, Roma e Napoli; si potranno addirittura sfiorare i 30 gradi sulle Isole maggiori.



Da metà ottobre il vero autunno

Attualmente sembra molto probabile che intorno alla metà del mese la massa d’aria sub-tropicale si ritirerà verso Sud, abbandonando così le nostre regioni centro-settentrionali, dove il clima sarà quindi più autunnale, con l'avvio di una fase piovosa e l'incursione sul Paese di aria più fredda che farà scendere in modo netto le temperature, soprattutto al Centrosud. Dal 15 ottobre in poi dovremmo vedere il vero volto dell’autunno.