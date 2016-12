foto Ansa Correlati Ilva, a Taranto +50% dei ricoveri per tumori 18:32 - Un operaio dell'Ilva, Giuseppe Raho, di 34 anni, ha subito ustioni di primo grado in seguito allo scoppio delle scorie incandescenti di un contenitore denominato "paiola", all'interno del reparto Grf (Gestione recupero ferro), uno di quelli sottoposti a sequestro dalla magistratura. - Un operaio dell'Ilva, Giuseppe Raho, di 34 anni, ha subito ustioni di primo grado in seguito allo scoppio delle scorie incandescenti di un contenitore denominato "paiola", all'interno del reparto Grf (Gestione recupero ferro), uno di quelli sottoposti a sequestro dalla magistratura.

L'uomo, investito dalle scorie mentre era a bordo di una escavatrice, è stato soccorso e medicato nell'infermeria dello stabilimento. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel reparto Grf, secondo fonti sindacali, era in corso un'operazione di svuotamento del grosso contenitore (la paiola) che contiene scorie prodotte dall'Acciaieria 2 nei processi di formazione delle bramme. Le scorie sono scoppiate a contatto con il terreno umido, schizzando in varie direzioni. Il lavoratore avrebbe subito ustioni superficiali.



In questo reparto la pulizia dalle scorie di convertitori e siviere avviene utilizzando martelli pneumatici particolari, con i quali gli operatori frantumano le scorie che, durante il processo di lavorazione, si solidificano all'interno dei grandi contenitori usati nel ciclo siderurgico.



Il Grf è uno dei reparti dell'area a caldo dell'Ilva posti sotto sequestro con l'ordinanza emessa lo scorso 25 luglio dal gip di Taranto, Patrizia Todisco, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria che vede i vertici aziendali e societari dell'Ilva accusati di disastro ambientale.