Anziani uccisi a Lignano,fermato Reiver a Cuba

foto Facebook Correlati Cuba, fermati 4 giornalisti italiani

Omicidio Lignano, parla il fratello di Lisandra

Il fratello di Lisandra 16:58 - Reiver Laborde Rico, indagato con la sorella Lisandra per l'uccisione dei coniugi Burgato a Lignano, è stato fermato e interrogato all'Avana dalle autorità cubane. La notizia è stata confermata dal sottosegretario agli esteri Marta Dassù. I carabinieri del Nucleo investigativo di Udine avevano già attivato l'Interpol fornendo informazioni sul mandato di cattura emesso dalla magistratura italiana nei confronti del 24enne cubano. - Reiver Laborde Rico, indagato con la sorella Lisandra per l'uccisione dei coniugi Burgato a Lignano, è stato fermato e interrogato all'Avana dalle autorità cubane. La notizia è stata confermata dal sottosegretario agli esteri Marta Dassù. I carabinieri del Nucleo investigativo di Udine avevano già attivato l'Interpol fornendo informazioni sul mandato di cattura emesso dalla magistratura italiana nei confronti del 24enne cubano.

Anche se la Procura di Udine non ne ha ancora disposto la cattura a livello internazionale, la polizia del Paese caraibico potrebbe aver agito in base alle informazioni fornite dall'Interpol, ma anche a quelle date dai quattro giornalisti italiani (tra cui Ilaria Cavo) bloccati nei giorni scorsi per irregolarità nel visto turistico, e che avevano avvicinato Reiver nella cittadina dove vive la sua famiglia.



Si potrebbe trattare in sostanza di una misura simile all'arresto provvisorio ai fini estradizionali previsto dall'articolo 716 del Codice di procedura penale italiano: anche in assenza di mandati espliciti, le forze di polizia possono fermare un indiziato di delitto per 20 giorni in attesa del provvedimento formale da parte della magistratura.