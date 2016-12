Vatileaks, sabato la sentenza per Gabriele Trovati atti con la scritta "da cancellare"

foto Ap/Lapresse Correlati L'udienza di padre Georg

Vatileaks, Paolo Gabriele: "Non ho rubato"

A casa di Gabriele trovati più documenti di quelli pubblicati dal giornalista Nuzzi nel suo libro alla base dell'inchiesta Vatileaks. E' quanto emerge dal processo al cameriere di Benedetto XVI. Tra l'altro sono stati trovati atti con la frase "da cancellare" scritta in tedesco. Sabato prevista l'ultima udienza e il verdetto: l'imputato avrà la possibilità di parlare per ultimo. Gabriele inoltre aveva dossier su Berlusconi, Ior, yoga e buddismo.

Durante le perquisizioni nell'abitazione del maggiordono sono spuntati nuovi documenti relativi alla vita privata di Benedetto SVI e su alcuni di questi, come detto, campeggia la scritta in tedesco "da distruggere" segno che si tratta di materiale che si considerava probabilmente già distrutto.

Durante le perquisizioni nell'abitazione del maggiordono sono spuntati nuovi documenti relativi alla vita privata di Benedetto SVI e su alcuni di questi, come detto, campeggia la scritta in tedesco "da distruggere" segno che si tratta di materiale che si considerava probabilmente già distrutto.



Sulla carcerazione e sugli abusi denunciati da Gabriele, è intervenuto anche il responsabile della carcerazione: "Gabriele è stato trattato con i guanti bianchi - ha detto in aula - al punto che lui stesso ci ha ringraziato per il trattamento"