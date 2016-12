Fiorito, anche Tgcom24 nell'ordinanza

foto Tgcom24

17:46

- Ventinove pagine di ordinanza per indirizzare Franco Fiorito verso il carcere: e alla 26.ma, il Gip Stefano Aprile cita anche un'intervista al Tgcom24 come fonte nella parte in cui il magistrato spiega come il "cassiere" del Pdl laziale propagasse dichiarazioni "inquinanti" tramite la stampa locale e nazionale. Ecco le parole scritte da Aprile a proposito delle interviste spericolate di Fiorito: "Il 'federale' di Anagni - così si era autodefinito - alla fine dell'interrogatorio ha annunciato a Tgcom24: "Se sciolgono il consiglio regionale mi ricandido. Non vedo perché non dovrei. Non appena avrò dimostrato innocenza in questi fatti sarà innocente".