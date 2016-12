Torino, rubò iPhone dopo morte bimbo investito

- Un ragazzino di 13 anni è stato denunciato dalla procura dei minori di Torino per aver rubato dal luogo dell'incidente stradale l'iPhone del padre di Alex Sgrò, il bambino di sette anni morto investito nel dicembre del 2011 mentre attraversava sulle strisce pedonali di corso Peschiera a Torino. Appena uscito da un negozio di giocattoli i piccolo e i genitori erano stati travolti, riportando ferite. Il padre è ancora grave ricoverato in ospedale. Prima dell'estate i pirati della strada che uccisero il bimbo sono stati condannati a 11 anni di reclusione.

Le indagini della procura di Torino erano continuate per fare luce sulla sparizione, dal luogo dell'incidente, dell'orologio e dell'iPhone del padre. La procura ha accertato che pochi minuti dopo l'incidente un gruppetto di ragazzi tra i 13 e i 14 anni, che sostava in un giardinetto vicino a corso Peschiera, era andato sul luogo della tragedia portando via l'iPhone.

A scoprire la vicenda è stata un'insegnante della scuola dei ragazzi che ha sentito parlare dell'accaduto. Anche il padre del ragazzino è stato denunciato per ricettazione e ha patteggiato con ipotesi lieve tre mesi. Quando suo figlio aveva portato a casa l'iPhone gli aveva consigliato di buttare via la scheda sim per poterlo riutilizzare con un nuovo numero. A sua difesa il padre del ragazzino ha sempre sostenuto di non conoscere la provenienza del cellulare. Per il figlio, e per altri studenti della scuola, è stato disposto dalla procura dei minori un intervento di sostegno educativo.