foto LaPresse

14:10

- "Basta scorciatoie e ricette italiche. La politica deve tornare ad essere credibile. Non significa che io voglio che Monti torni alla Bocconi ma in quella situazione ognuno darà il suo contributo". Così Pier Luigi Bersani, dall'assemblea per il sud, si dice contrario ad un Montibis. "Al prossimo giro usciamo dall'eccezionalità italica? Vogliamo dire che non siamo in grado di stare nell'euro con una democrazia", ha aggiunto.