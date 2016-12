Protezione civile: "Allerta maltempo a Roma"

foto Ap/Lapresse 13:25 - In relazione all'avviso emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e dalla Regione Lazio, il Campidoglio ha attivato le proprie strutture operative per limitare eventuali disagi ai cittadini. Secondo le previsioni elaborate per la città di Roma nel pomeriggio si avranno piogge e temporali anche intensi che andranno attenuandosi in serata. Il rischio di poggia è esteso anche alla giornata di domani, lunedì 1 ottobre. - In relazione all'avviso emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e dalla Regione Lazio, il Campidoglio ha attivato le proprie strutture operative per limitare eventuali disagi ai cittadini. Secondo le previsioni elaborate per la città di Roma nel pomeriggio si avranno piogge e temporali anche intensi che andranno attenuandosi in serata. Il rischio di poggia è esteso anche alla giornata di domani, lunedì 1 ottobre.

L'avviso prevede forti temporali sulle regioni centrali e sulla Sardegna, in estensione all'Emilia Romagna. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.



Sul sito del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it) sono consultabili alcune norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo; a quanti si trovassero nelle aree interessate dall'allerta meteorologica si raccomanda, inoltre, di mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.



Il dipartimento seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.