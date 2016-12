Meteo: tempo stabile fino a sabato

foto Meteo.it Correlati Le previsioni

La situazione in Europa 09:00 - L'alta pressione garantirà fino a sabato tempo stabile in tutta Italia. Non mancheranno comunque nubi sparse che interesseranno soprattutto il Nord e le estreme regioni meridionali. Domenica una nuova perturbazione scivolerà sui Balcani e lambirà anche l'Italia, portando un po'di piogge sul versante Adriatico. - L'alta pressione garantirà fino a sabato tempo stabile in tutta Italia. Non mancheranno comunque nubi sparse che interesseranno soprattutto il Nord e le estreme regioni meridionali. Domenica una nuova perturbazione scivolerà sui Balcani e lambirà anche l'Italia, portando un po'di piogge sul versante Adriatico.

Oggi, quindi, alternanza di nubi e sole al Nord, ma con poche deboli piogge solo sulle zone alpine. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Centrosud e Isole, con appena qualche nuvola innocua in più su Puglia e Calabria. Nel corso della notte si formerà qualche banco di nebbia in Valpadana e nelle valli del Centro. Temperature stazionarie o in lieve calo, in generale comprese fra 20 e 25 gradi con punte fino a 26-27 gradi solo in Calabria e nelle Isole. Venti deboli o moderati per lo più dai quadranti occidentali.



CALO DELLE TEMPERATURE AL SUD

I valori estivi registrati nei giorni passati al Sud sono ormai un ricordo. Ai 35 gradi di molte località si sono sostituite temperature nelle medie stagionali comprese tra 24 e 28 gradi, anche grazie ai venti di Maestrale in arrivo dalla Francia. In Italia la ventilazione sarà comunque di moderata intensità, con raffiche comprese tra 20 e 30 km-h. Si registrano cali fino a 6-7 gradi. Oggi previsti 20 gradi a Campobasso, 23 gradi ad Alghero, 24 gradi a Brindisi, Napoli e Messina. Lieve calo termico anche al Nord, previsti 22 gradi a Milano e Torino, 21 gradi a Genova e Venezia.



NEBBIA

Da ieri al Nord sono tornate le primi nebbie. Nella mattina di martedì hanno interessato soprattutto la Pianura Padana occidentale, oggi si sono spostate nella zona del Veronese.