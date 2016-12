foto Dal Web

21:56

- La giornalista di Mediaset, Ilaria Cavo, fermata a Cuba insieme a tre colleghi, ha confermato in diretta a Tgcom24 che i quattro sono in viaggio verso L'Avana, scortati da alcuni militari. "Stiamo tutti bene, sono state 24 ore molto complicate, ma siamo stati trattati in modo dignitoso", ha detto. "Ci hanno tolto i telefoni e tutto quello che avevamo, ora aspettiamo di avere i nostri passaporti per poter rientrare in Italia".