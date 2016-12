foto Ap/Lapresse

21:39

- I quattro giornalisti italiani fermati oggi a Cuba mentre erano impegnati in un reportage sull'omicidio di Lignano, sono tornati in libertà. L'udienza davanti all'autorità migratoria cubana per l'inviata di Videonews, Ilaria Cavo, e altri tre colleghi, si è conclusa e nelle prossime ore i quattro verranno scortati a L'Avana per essere espulsi dal Paese.