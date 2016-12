foto Ansa Correlati Vatileaks, il "Corvo" presente in Aula

E' durata poco più di 2 ore nel tribunale del Vaticano la prima udienza del processo a Paolo Gabriele, ex maggiordomo del Papa imputato per furto aggravato e Claudio Sciarpelletti, tecnico informatico, imputato per favoreggiamento. Per martedì 2 ottobre è stata fissata la seconda udienza, che procederà per il solo Paolo Gabriele. Il Vaticano ha assicurato tempi brevi. I processi per i due imputati continueranno separatamente.

La seconda udienza, ha detto il presidente Dalla Torre, sarà dedicata all'interrogatorio dello stesso Gabriele e ad altre deposizioni. Il processo a Gabriele potrebbe durare solo altre quattro udienze. Lo ha affermato il presidente del tribunale vaticano, Giuseppe Dalla Torre, al termine della prima udienza. Il processo potrebbe concludersi entro la fine della settimana prossima ma ancora non c'è un calendario definitivo.



Come testimone anche il segretario del Papa

Fra i testimoni che verranno sentiti nel processo c'è anche il segretario personale di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein. La lista dei testimoni finora citati comprende, oltre a Gaenswein, la 'memores' Cristina Cernetti, il dipendente della segreteria di Stato Pesce e i gendarmi Alessandrini, Cintia, De Santis, Carli e Bassetti.



A casa Gabriele 82 scatole di documenti

Un'ingente quantità di materiale è stata sequestrata dagli appartamenti e dai computer di Paolo Gabriele. Secondo quanto ha riferito alla prima udienza del processo il capo della Gendarmeria, Domenico Giani, sono 82 le scatole di materiali raccolte. Si tratta di documentazione di vario genere, non solo carte riservate, ma anche materiali che sono stati ritenuti interessanti dagli inquirenti.



All'udienza Gabriele impassibile

Gabriele ha assistito impassibile allo svolgersi della prima udienza. Completo grigio chiaro, cravatta grigio scuro, camicia bianca, il "corvo" si è mostrato con un'espressione un po' tesa, ma senza esternare sentimenti particolare. Ha ascoltato il dibattimento per la maggior parte del tempo seduto e a braccia conserte.



Il corvo rischia 4 anni

Gabriele detenuto per 60 giorni e ora in libertà provvisoria ma con un regime analogo agli arresti domiciliari, rischia fino a quattro anni di detenzione (che sconterebbe eventualmente in Italia). Il secondo, anch'egli finito in cella ma per un solo giorno e poi rilasciato su cauzione, rischia al massimo un anno. Davanti ai giudici Giuseppe Dalla Torre (presidente), Paolo Papanti-Pelletier e Venerando Marano, li difenderanno rispettivamente gli avvocati Cristiana Arru e Gianluca Benedetti. A rappresentare l'accusa, il promotore di giustizia vaticano, Nicola Picardi.



Una telecamera messa a casa di Gabriele

Spunta anche una telecamera utilizzata per controllare i movimenti della casa di Paolo Gabriele, l'ex maggiordomo del Papa. Nel corso della prima udienza del processo è emerso che una telecamera, con autorizzazione del giudice vaticano datata 8 giugno, era stata posta dalla Gendarmeria vaticana sul pianerottolo di casa Gabriele per registrare con immagini i movimenti di entrata e di uscita dalla sua abitazione.