Brescia, due pakistani violentano la parente di 19 anni: arrestati

foto Carabinieri

10:13

- Nel Bresciano sono stati arrestati due cittadini pakistani per violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 19 anni, loro parente e già promessa sposa nel suo paese di origine (matrimonio da lei non accettato). Si tratta del padre e del cugino della giovane. All'arrivo dei carabinieri la giovane era rinchiusa in casa e minacciata di morte con un grosso coltello da cucina.