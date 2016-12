foto Ansa Correlati Stanze Vaticane, storie e notizie dai sacri palazzi 09:46 - E' iniziato nella piccola aula del Tribunale vaticano il processo all'ex maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, accusato di furto aggravato, e al tecnico informatico Claudio Sciarpelletti, che risponde di favoreggiamento. Il palazzo vaticano è assediato dai media di tutto il mondo ma solo otto reporter sono stati accreditati. Come risulta a Tgcom24 la famiglia Gabriele non si è presentata in aula ma è rimasta in casa a pregare. - E' iniziato nella piccola aula del Tribunale vaticano il processo all'ex maggiordomo del Papa, Paolo Gabriele, accusato di furto aggravato, e al tecnico informatico Claudio Sciarpelletti, che risponde di favoreggiamento. Il palazzo vaticano è assediato dai media di tutto il mondo ma solo otto reporter sono stati accreditati. Come risulta a Tgcom24 la famiglia Gabriele non si è presentata in aula ma è rimasta in casa a pregare.

L'attesa udienza, cui assisterà un pool di otto giornalisti (quattro fissi anche per tutto il resto del processo, in rappresentanza di ANSA, AFP, AP e Reuters, e quattro per i posti a rotazione, con Efe, Sueddeutsche Zeitung, La Repubblica e il sito Korazym i primi) mentre sono vietate riprese tv e foto, inizierà con la relazione del giudice relatore, che illustrerà la vicenda che, con l'istruttoria condotta dal giudice Piero Antonio Bonnet, ha portato il 13 agosto scorso al rinvio a giudizio dei due imputati.



Il corvo rischia 4 anni

Gabriele detenuto per 60 giorni e ora in libertà provvisoria ma con un regime analogo agli arresti domiciliari, rischia fino a quattro anni di detenzione (che sconterebbe eventualmente in Italia). Il secondo, anch'egli finito in cella ma per un solo giorno e poi rilasciato su cauzione, rischia al massimo un anno. Davanti ai giudici Giuseppe Dalla Torre (presidente), Paolo Papanti-Pelletier e Venerando Marano, li difenderanno rispettivamente gli avvocati Cristiana Arru e Gianluca Benedetti. A rappresentare l'accusa, il promotore di giustizia vaticano, Nicola Picardi.



L'ex maggiordomo coinvolgerà qualcun altro?

Sentiti i testimoni, nelle varie udienze ancora non calendarizzate, svolta la discussione con la requisitoria e le arringhe difensive, l'ultima parola nel processo spetterà in ogni caso agli imputati. Qui occorrerà vedere se Gabriele, già reo confesso, ribadirà le sue motivazioni per il furto delle carte segrete, cioè di aver agito per il bene della Chiesa, per aiutare il Papa nella sua opera di pulizia, anche su fatti su cui lo riteneva "non ben informato", quasi - così si è definito - da "infiltrato dello Spirito Santo". O magari se, finora confinato in un ruolo da "unico colpevole" (quello di Sciarpelletti è considerato del tutto "marginale"), non decida di rivelare possibili circostanze ancora non venute alla luce.