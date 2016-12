Meteo, è arrivata la pioggia su Nord e Sardegna

foto LaPresse Correlati Infografiche

La situazione in Europa 10:14 - Oggi la sesta perturbazione di settembre raggiunge l'Italia e porta piogge al Nord, al Centro e in Sardegna. Al Sud ancora sole e caldo, ma da lunedì le temperature rientreranno nella norma. La perturbazione numero 6 del mese di settembre ha raggiunto l'Italia e nel corso del fine settimana porterà piogge soprattutto al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre nelle estreme regioni meridionali le giornate rimarranno in generale belle e calde.

Lunedì ancora un po' di piogge, specie sul versante adriatico, poi martedì e mercoledì giornate discrete, piuttosto nuvolose ma con pochissime piogge, grazie al rialzo della pressione; le temperature però torneranno nella norma anche al Sud.



Quindi oggi molte nuvole al Nord con piogge, per lo più deboli o moderate, che nel corso del giorno bagneranno tutte le regioni settentrionali. Un po' di nuvole anche su regioni centrali e Sardegna, con qualche acquazzone o temporale su Toscana e Sardegna Settentrionale. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni meridionali.



Temperature massime in calo al Nord, quasi invariate altrove: ancora caldo praticamente estivo nelle regioni meridionali dove le temperature massime rimarranno in generale comprese fra 28 e 34 gradi ma con punte anche fino a 35-36 in Puglia e Sicilia.



Ventoso sui mari di ponente per venti dai quadranti meridionali. Nel canale di Sicilia raffiche fino a 70 km-h



Domenica ancora bello nelle estreme regioni meridionali. Nuvole sul resto d'Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi bagneranno Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna; deboli piogge residue anche su Alpi, Piemonte e Lombardia. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, in calo invece al Centrosud: decisa attenuazione del caldo nelle regioni meridionali. Venti deboli o moderati.



La giornata di oggi sarà la più calda degli ultimi giorni, oggi previsti 35 gradi a Palermo, 33 gradi a Catania, 34 gradi a Crotone. Localmente si raggiungeranno anche picchi di 36 gradi. Nuvole e piogge, fanno invece scendere la colonnina di mercurio nelle regioni del Nord. Oggi previsti 19 gradi a Milano e Torino, 17 gradi ad Aosta, 19 gradi a Bolzano. Da domenica graduale calo termico anche al Sud e da lunedì temperature di nuovo nelle medie stagionali.



Si prevede un autunno freddo e nevoso

Secondo una prima osservazione dei modelli matematici, da verificare nei prossimi aggiornamenti, l'autunno appena cominciato potrebbe essere molto umido e freddo dal mese di novembre. La temperatura superficiale del Mar Mediterraneo è ancora sopra la norma, a causa dell' estate particolarmente calda, e per il contrasto con le fresche correnti atlantiche, potrebbero verificarsi piogge particolarmente intense. Irruzioni di aria fredda potrebbero quindi portare un anticipo di inverno.