- Il caro Imu non risparmia nessuno, vip inclusi. La stangata sulle ville di lusso decisa dal governo, infatti, colpirà anche George Clooney e la sua residenza strepitosa sul lago di Como: un gioiellino che potrebbe costargli 14mila euro di tasse. Tutto sta nelle mani del Consiglio comunale che sabato deciderà se applicare o meno l'aliquota massima: quella del 10,6 per mille proposta dal sindaco Roberto Pozzi.

Una decisione quasi obbligata, a sentire il primo cittadino: "Siamo costretti a intervenire per equilibrare le entrate colpite dai tagli inferti dal governo - spiega - ma intendiamo operare con criteri di equità". Sarà. Di fatto quando c'era la vecchia Ici al Comune villa Oleandra fruttava circa 9800 euro all'anno. Con l'introduzione dell'Imu, invece, i valori calcolati al 7,6 per mille sono passati a 10mila e 400 euro, pur comprendendo la riduzione del 50% della residenza.

La villa, infatti, è riconosciuta come bene storico vincolato e per questo gode di agevolazioni fiscali. In ogni caso, la tassazione è destinata a lievitare ancora, con una previsione di 14mila 600 euro in virtù della nuova aliquota del 10,6 per mille. Una decisione che sarà sbloccata soltanto sabato, dal Coniglio comunale.