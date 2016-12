foto Meteo.it Correlati Meteo: le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 08:26 - Il meteo continua a dividere l’Italia in due. Nella parte settentrionale del Paese si avrà un clima più in linea con la stagione autunnale, caratterizzato da temperature nella norma, nuvole e piogge che in alcune zone potranno essere intense. Verso sud giornate invece tipicamente estive con temperature pomeridiane fino a 30 gradi e oltre. - Il meteo continua a dividere l’Italia in due. Nella parte settentrionale del Paese si avrà un clima più in linea con la stagione autunnale, caratterizzato da temperature nella norma, nuvole e piogge che in alcune zone potranno essere intense. Verso sud giornate invece tipicamente estive con temperature pomeridiane fino a 30 gradi e oltre.

Oggi prevalenza di tempo soleggiato su Abruzzo, Molise, basso Lazio, Sud e Isole. Nubi alternate a schiarite fra pianura lombarda, pianura piemontese e Liguria centro-occidentale. Piogge e rovesci andranno invece a interessare Alpi centro-orientali, Venezie, Emilia Romagna e Toscana, in parziale estensione alle parti nord di Umbria e Marche.



Temperature quasi ovunque in crescita grazie ai tiepidi venti meridionali: i valori massimi saranno fra i 22 e i 25 gradi su Alpi, Nordovest e alta Toscana, tra i 26 e i 32 gradi nelle altre regioni, ma con locali punte di 33 e 35 gradi fra Sicilia e Calabria. Venerdì la perturbazione numero 5 continuerà a portare instabilità al Centronord. Nel fine settimana ancora piogge nelle stesse zone per una nuova perturbazione atlantica.



Ieri le regioni più colpite dalle piogge, portate dalla perturbazione numero 5 di settembre, sono state Liguria e Toscana. A Genova Sturla sono caduti 73 millimetri di pioggia. A Villafranca Lunigiana, sulle Alpi Apuane, si sono accumulati 91 millimetri di pioggia. Giovedì le piogge interesseranno soprattutto le zone alpine del Friuli, le coste venete e la Toscana. Nella mattinata continuerà a piovere anche in Liguria.



La differenza meteorologica tra Nord e Sud sarà evidente anche nelle temperature. Per oggi sono previsti 22 gradi a Torino e 23 a Milano, con valori comunque nelle medie stagionali al Nord, mentre ad Ancona si arriverà fino a 29 gradi, a Roma fino a 28,5, a Crotone fino a 33, a Palermo e Trapani fino a 35.



Secondo una prima osservazione dei modelli matematici, da verificare nei prossimi aggiornamenti, l’autunno appena cominciato potrebbe essere molto umido e freddo dal mese di novembre. La temperatura superficiale del Mar Mediterraneo si mantiene ancora sopra la norma a causa dell'estate particolarmente calda e, per il contrasto con le fresche correnti atlantiche, potrebbero verificarsi piogge particolarmente intense. Irruzioni di aria fredda potrebbero quindi portare un anticipo di inverno.