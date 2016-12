Maxi tangente per bus, perquisizioni a Roma

foto LaPresse 13:26 - Perquisite le sedi di Roma Metropolitana, all'Ente Eur, e della Breda Menarini di Bologna (gruppo Finmeccanica) nell'ambito dell'inchiesta su un giro di false fatturazioni legate ad una commessa del 2009 di 40 bus all'azienda trasporti romana per la quale sarebbe stata pagata una maxi tangente da 500mila euro. L'inchiesta è nata dalle rivelazioni del commercialista Marco Iannilli e costituisce uno stralcio dell'indagine Enav e Selex. - Perquisite le sedi di Roma Metropolitana, all'Ente Eur, e della Breda Menarini di Bologna (gruppo Finmeccanica) nell'ambito dell'inchiesta su un giro di false fatturazioni legate ad una commessa del 2009 di 40 bus all'azienda trasporti romana per la quale sarebbe stata pagata una maxi tangente da 500mila euro. L'inchiesta è nata dalle rivelazioni del commercialista Marco Iannilli e costituisce uno stralcio dell'indagine Enav e Selex.

Le perquisizioni sono state condotte dal nucleo tributario della Guardia di Finanza e dei Carabinieri del Ros nel corso delle quali sono stati acquisiti gli atti relativi all'appalto per la fornitura degli automezzi ed anche i documenti dell'assegnazione dei lavori.



In particolare l'Ad dell'Ente Eur Riccardo Mancini è sospettato di avere "oliato" il meccanismo degli accordi e di avere fatto da garante per il pagamento della tangente da 500mila euro. In cambio, secondo la Procura, Mancini avrebbe ricevuto l'appoggio di Finmeccanica per essere nominato amministratore delegato dell'Ente Eur.



Al momento, secondo fonti giudiziarie, risultano quattro indagati tra cui l'ad di Ente Eur Riccardo Mancini e l'ex ad di BredaMenarinibus Roberto Ceraudo con l'ipotesi di reato di corruzione e frode fiscale.